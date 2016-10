Servus TV 07:55 bis 08:50 Dokumentation Auf legendären Routen Französisch-Guayana - Das Archipel der Verdammten F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 85.000 Menschen sind im Zeitraum von 1857 und 1945 von Frankreich in Gefangenenlager nach Französisch-Guayana gebracht worden. Aufgrund ihrer Arbeitslager wurde die Insel als Archipel der Verdammten bekannt. Die Dokumentation folgt den Spuren des französischen Schriftstellers Henri Charrière alias Papillon, der im Jahre 1933 in die Strafkolonie geschickt wurde und von dort aber erfolgreich flüchten konnte. Die Reise führt weiter nach Suriname und Venezuela. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Regie: Francois Fevre Drehbuch: Francois Fevre Kamera: Jacques Ballard Musik: Christophe Monthieux

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 182 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 182 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 182 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 152 Min.