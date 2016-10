ZDF 01:15 bis 03:00 Filme Patch Adams USA 1998 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Suizidversuch lässt sich Hunter Adams freiwillig in eine Klinik einweisen. Doch seine wahren Therapeuten sitzen nicht am Schreibtisch. Es sind die anderen Patienten. Daraufhin beschließt Hunter, der sich jetzt "Patch" nennt, Medizin zu studieren. Er will Arzt werden, um andere Menschen zu heilen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Doch an der Traditionsuniversität, an der er studiert, stoßen seine Vorschläge auf Widerstand. Wenn es nicht seine Kommilitonen sind, die versuchen, ihm das Leben schwer zu machen, ist es der humorlose Dekan Walcott (Bob Gunton), der alles daran setzt, Patch den Arztberuf auszureden und ihn von der Uni zu vertreiben. Doch Adams (Robin Williams) lässt sich nicht beirren. Sein Motto: Lachen ist die beste Medizin. Und er bringt sie alle zum Lachen, die Jungen und die Alten, die Todkranken und die Heilbaren und schließlich auch seine von ihm über alles geliebte Kommilitonin Carin Fisher (Monica Potter). Doch er zahlt einen hohen persönlichen Preis für sein unermüdliches Engagement, der ihn beinahe aus der Bahn wirft. Der Film basiert auf den Lebenserinnerungen des Arztes Hunter Doherty Adams. Seine berührende Geschichte beginnt 1969 mit der Selbsteinweisung in eine psychiatrische Klinik. Hollywoodstar Robin Williams nahm sich im Alter von 63 Jahren am 11. August 2014 in Kalifornien das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Patch Adams) Monica Potter (Carin Fisher) Philip Seymour Hoffman (Mitch) Peter Coyote (Bill Davis) Bob Gunton (Dean Walcott) Daniel London (Truman) Josef Sommer (Dr. Eaton) Originaltitel: Patch Adams Regie: Tom Shadyac Drehbuch: Steve Oedekerk Kamera: Phedon Papamichael Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6