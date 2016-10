ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 6 Steinschlag A, D 2002 2016-10-11 03:45 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Live TV Merken Klaus Windisch, prominenter Bergsteiger, Bergführer und Buchautor, wird beim Klettern mit seiner Freundin Martina von einer Steinlawine erschlagen. Laut Lawinendienst war es kein Unfall. Für Karin und Andreas steht eindeutig fest: Es war Mord. Könnte der Hintergrund der Tat eine Katastrophe während einer Extrem-Tour in Alaska sein? Der Sohn von Senner Hias kam dabei ums Leben, Klaus' Bruder hatte seinen rechten Arm verloren. Klaus Windisch hatte mit seinem Bruder Dieter und anderen Kameraden schon die höchsten Berge der Welt bestiegen und eine Alpin- und Kletterschule betrieben. Aber nicht nur Hias, der jetzt eine Alm betreibt, wird als Mörder verdächtigt, sondern vor allem auch der Alpin-Gendarm Peter Freimüller. Freimüller hatte Klaus Windisch mehrmals mit Mord gedroht, nachdem Martina sich zuletzt Klaus zugewandt hatte. Und: Freimüller war als Erster am Tatort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferdinand Öllinger (Kroisleitner) Eva Maria Marold (Eva) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael Zens Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Walter Kindler Musik: Martin Grassl