In einem Hotel in Travemünde wird der Gast Brederstein tot in der Badewanne gefunden. Dass Kommissarin Tina Campenhausen den Toten kennt, verschweigt sie ihren Kollegen zunächst. Dann steht plötzlich ihre Schwester Jenny Hansen vor der Tür. Hat Jenny etwas mit dem Tod des Hotelgastes zu tun? Tina gerät in den größten Gewissenskonflikt ihres Lebens: Deckt sie ihre Schwester oder trägt sie mit ihren Ermittlungen zu Jennys Festnahme bei? Tina verstrickt sich immer mehr in Ungereimtheiten. Währenddessen spielt sich Jenny in die Herzen der kleinen Tochter und des Ehemannes ihrer Schwester - und in das des jungen Kommissars Chris. Tina fühlt sich immer mehr als Fremde in ihrem eigenen Leben. Es droht ihr alles zu entgleiten, was ihr lieb und teuer ist.