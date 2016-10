ZDF neo 00:10 bis 01:05 Serien Masters of Sex Durch einen Spiegel USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Barton Scully wird von seinem Assistenten Jonathan in die Oper "Parzival" eingeladen. Die Männer, beide homosexuell, verstehen sich immer besser. Doch beim Besuch einer Bar kommt es zu einem Zwischenfall. Als Jonathan und seine Freunde in Folge einer Reihe schwulenfeindlicher Äußerungen in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten, verdrückt Scully (Beau Bridges) sich schnell. Er hat immer noch Angst davor, als homosexuell geoutet zu werden. Kurze Zeit später will Jonathan aus Enttäuschung kündigen. Dr. Bill Masters (Michael Sheen) will Virginia (Lizzy Caplan) endlich in seine Surrogate-Studie, der sie immer sehr kritisch gegenüberstand, einbeziehen. In der Studie werden Menschen mit einer sexuellen Störung in der Praxis und unter Aufsicht von Dr. Masters einem ihnen fremden Ersatzpartner zugeführt. Dieser soll dann mittels intimer Handlungen zur Heilung der Störung beitragen. Ihre Kinder organisieren eine Geburtstagsfeier für Libby (Caitlin Fitzgerald). Bill schenkt Libby eine Reise - für sie allein. Er plant, nicht mitzufahren. Das Ende einer unbefriedigenden Ehe scheint in Reichweite - Libby trägt sich mit dem Gedanken, ihren Mann zu verlassen. Betty (Annaleigh Ashford) bittet Barton, ihrer schwangeren Freundin Helen (Sarah Silverman) bei der Geburt beizustehen. Mit Hilfe von Dr. Austin Langham (Teddy Sears), der sich bei ihnen häuslich niedergelassen hat, haben es die beiden lesbischen Frauen geschafft, auf natürlichem Wege Eltern zu werden. Dr. Bill Masters, immerhin verheiratet und seit Jahren mit seiner Mitarbeiterin Virginia liiert, schläft fast mit der jungen Norah (Emily Kinney). Sie nimmt als Surrogate an seiner Studie teil und ist ständig in Geldnöten, seit sie angeblich bei ihren streng religiösen Eltern ausgezogen ist. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Beau Bridges (Barton Scully) Kevin Christy (Lester Linden) Benjamin Koldyke (Paul Edley) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Jeremy Webb Drehbuch: Steven Levenson, Esta Spalding Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 12