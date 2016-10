ZDF neo 23:15 bis 00:10 Serien Masters of Sex Eifersucht USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Immer wieder wird Dr. Masters auf dem Weg in seine Praxis von dem religiösen Fanatiker Ronald Sturgis bedrängt, das sündhafte Treiben in seiner Praxis einzustellen. Masters sieht das selbstredend anders und gibt ihm das auch mit Nachdruck zu verstehen. Obwohl sich Virginia (Lizzy Caplan) weiterhin mit Dan Logan (Josh Charles) trifft, hat sie auch ihre Schäferstündchen mit Bill wieder aufgenommen. Virginia schläft gern mit Bill, und außerdem soll Bill nichts von ihrer Beziehung zu Dan erfahren. Doch Bills Misstrauen ist bereits geweckt: Betty (Annaleigh Ashford) soll Virginia ausspionieren, doch die macht bei Virginia reinen Tisch. Austin (Teddy Sears) hat sich bei Betty und Helen (Sarah Silverman) einquartiert. Helen, mit Betty liiert, ist nach dem Sex mit Austin, dem Betty zustimmte, tatsächlich schwanger. Austin ist frustriert, da er das Sorgerecht für seine Kinder an seine geschiedene Frau verloren hat und lottert den ganzen Tag in der Wohnung der beiden Frauen herum. Paul (Ben Koldyke), Libby Masters' heimlicher Liebhaber, ist nach dem Tod seiner schwerkranken Frau Joy Witwer und möchte mehr von Libby. Doch plötzlich schlägt sie eine Trennung vor. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Kevin Christy (Lester Linden) Benjamin Koldyke (Paul Edley) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Teddy Sears (Dr. Austin Langham) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Daniel Attias Drehbuch: Jonathan Igla Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 6

