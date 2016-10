Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Was von Kriegen übrig bleibt D 2016 2016-10-14 03:30 Live TV Merken Irak, Syrien, Jemen - der Mittlere Osten geht in Flammen auf. Armeen aus aller Welt kämpfen im Hexenkessel der Weltgeschichte. Schon ist die Katastrophe in Europa angekommen: Anschläge in Paris, Brüssel und in der Türkei - während Millionen Menschen auf der Flucht sind, auf der Suche nach Sicherheit und Frieden. Inmitten des arabischen Flächenbrandes boomt die Waffenindustrie. Unbeeindruckt vom menschlichen Leid betreiben Waffenproduzenten aus aller Welt das Geschäft mit dem Tod. Markus Matzel und Karin Leukefeld haben den Kriegsschauplatz Irak besucht, der wie kaum ein anderes Land in den letzten 35 Jahren von Kriegen überzogen wurde. Bis heute zerstören die eingesetzten Waffen das Leben der Menschen, vor allem neu geborener Kinder, und der Umwelt. Besonders schädlich erweist sich Uranmunition, die in Afghanistan, Jugoslawien und im Irak in großen Mengen verschossen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was von Kriegen übrig bleibt

