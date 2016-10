Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Alaskas Majestät - Der Denali National Park D 2015 2016-10-11 00:45 Merken Er verschlägt jedem Betrachter den Atem. Weithin sichtbar ragt der Denali mit seinen fast 6200 Metern aus der Alaska Range heraus. Der höchste Berg Nordamerikas ist Namensgeber für einen der spektakulärsten Nationalparks der Welt. US-Präsident Barack Obama hat dem riesigen Gipfel seinen ursprünglichen Namen wiedergegeben: Aus dem Mount McKinley wurde wieder der Denali - was in der Sprache der Athabasken-Indianer "der Hohe" bedeutet. Der Film macht in großen Bildern und moderner Grafik die Faszination des Denali National Parks im Verlauf eines Jahres spürbar und nimmt die Zuschauer mit zu Orten, die Besuchern sonst verborgen bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskas Majestät - Der Denali National Park