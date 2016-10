Phoenix 06:00 bis 06:45 Dokumentation Kosmische Kollisionen Galaxien in Bewegung USA 2008 Live TV Merken Mit Hilfe modernster Computeranimation begibt sich die Dokumentation auf eine Reise durch die kosmische Nachbarschaft der Erde. In beeindruckenden Bildern rekonstruieren Experten, was passiert, wenn Sterne oder sogar ganze Galaxien aufeinanderprallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cosmic Collisions

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 302 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min.