Zee.One 02:15 bis 04:15 Actionfilm Holiday - A Soldier Is Never Off Duty IND 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Elite-Soldat Virat und seine Teamkollegen haben einen wohlverdienten Urlaub bei ihren Familien in Mumbai vor sich. Zunächst sieht Virats Aufenthalt daheim auch danach aus, als müsse er sich allenfalls mit ein paar familiären Querelen auseinandersetzen: Gleich nach seiner Ankunft wird er der jungen Sabia vorgestellt, die sich Virats Eltern als Schwiegertochter wünschen. Zu seiner Überraschung entpuppt sich Sabia gar nicht als schüchternes Fräulein, sondern als schlagkräftige, moderne junge Frau ganz nach Virats Geschmack. Doch die aufkeimende Romanze wird plötzlich von einem Attentat überschattet: Bei einer Bombenexplosion mitten in Mumbai werden Dutzende Unschuldige getötet. Virat, zufällig am Ort des Geschehens, gelingt es, den Attentäter dingfest zu machen. Doch dieser führt ihn nur zu einer größeren Schläferzelle, die eine ganze Reihe aufeinander abgestimmter Anschläge in Mumbai plant. Das bringt nicht nur Virat, sondern auch seine Teamkollegen und ihre Angehörigen genau in die Schusslinie einer eiskalten Terrororganisation... Mit dem rasanten Actionreißer "Holiday" legte Regisseur und Drehbuchautor A. R. Murugadoss nicht nur ein Hindi-Remake seines eigenen tamilischen Filmes"Thuppakki" hin, sondern auch eine der erfolgreichsten Produktionen des Jahres 2014. Superstar Akshay Kumar musste sich für die Rolle des gestählten Elitesoldaten Virat einem harten Training unterziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Captain Viraat Bakshi) Sonakshi Sinha (Saiba) Freddy Daruwala (Leader of the Sleeper Cells) Sumeet Raghvan (Mukund Deshmukh) Zakir Hussain (Alvin D'Souza) Govinda (Pratap - Virat Bakshi's Senior Commanding Officer) Gäste: Gäste: Maroof Raza Originaltitel: Holiday Regie: A.R. Murugadoss Drehbuch: A. R. Murugadoss Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12

