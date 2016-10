KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Verloren und gefunden / Eine Frage des Vertrauens AUS, D 2011-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Verloren und gefunden: Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann. Ondina, Mimmi und Weilan müssen verhindern, dass die beiden Jungen Amaris finden und ihr Geheimnis entdecken. Eine Frage des Vertrauens: Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren. Ondina ist zufrieden, doch Weilan rät ihr, das wieder gutzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac Blakely) Dominic Deutscher (Cam Mitchell) Gemma Forsyth (Evie McLaren) Kerith Atkinson (Rita Santos) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown, John Hartley Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua, Tony Cavanaugh Musik: Ricky Edwards, Brett Aplin, Ric Formosa