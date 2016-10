KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hubertus glaubt, Pippi mit einer besseren Geschichtsnote beeindrucken zu müssen. Constanze will nicht wahrhaben, dass sie Tommy mag. Roxy lernt ihre Mutter besser kennen. Überrascht muss Hubertus feststellen, dass Pippi einen besseren Notenschnitt hat als er. Nun befürchtet er, dass Pippi das Interesse an ihm verlieren könne, sollte sich das nicht ändern. Die anstehende Geschichtsarbeit bei Herrn Zech wäre ein Anfang. Folglich setzt Hubertus alles daran, die Aufgaben der Klassenarbeit in Erfahrung zu bringen. Hubertus holt den vom Lernaufwand geplagten Jonny mit ins Boot. Dessen guter Draht zu Frau Zech könnte die Lösung sein. Jonny ist einverstanden, Hubertus zu unterstützen und zieht schließlich alle Register, um an die begehrten Aufgaben zu kommen. Wird es ihm gelingen? Constanze ist genervt von Tommys ständiger Flirterei mit allen möglichen Mädchen. Zwar gefällt er ihr auch ganz gut, aber sein fehlender Ehrgeiz ist in Constanzes Augen unentschuldbar. Umso größer ist die Überraschung, als sich Tommy freiwillig für ein Physik-Referat mit ihr anmeldet. Während Tommy fachlich wenig beizutragen hat, schafft er es jedoch, Constanze auf menschlicher Ebene zu beeindrucken. Und plötzlich ist Constanzes Weltbild völlig auf den Kopf gestellt. Ist es möglich, dass sie sich in Tommy verknallt hat? Roxy ist aufgeregt. Sie will sich mit ihrer Mutter treffen. Zum ersten Mal hat sie die Möglichkeit, Fragen über ihre Herkunft zu stellen, die ihr noch niemand beantworten konnte. Als Lara, ihre Mutter, aber schließlich auftaucht, sind beide etwas überfordert mit der neuen Situation. Wird es Roxy gelingen, Vertrauen zu Lara aufzubauen?Constanze muss sich eingestehen, dass sie sich in Tommy verliebt hat. Bella drängt Herrn Pasulke, endlich mit ihr Auto zu fahren. Roxy fühlt sich von ihrer Mutter hintergangen. In Constanzes Welt läuft gerade nichts nach Plan. Eigentlich möchte sie sich wie immer voll und ganz auf die Schule konzentrieren. Aber das ist schwer, denn Tommy geht ihr nicht aus dem Kopf. Für Constanze steht fest: Das muss aufhören! Doch je mehr sie versucht, ihre Gefühle zu verdrängen, desto weniger scheint ihr das zu gelingen. Selbst als Tommy immer wieder Ausreden erfindet, um sich vor dem gemeinsamen Physik-Referat zu drücken, kann Constanze ihm nicht lange böse sein. Sie schlussfolgert, dass es wohl unmöglich sei, sich zu entlieben. Bleibt nur die Flucht nach vorn. Sie muss es Tommy sagen! Bella will endlich herausfinden, warum Herr Pasulke nicht ihr Begleitfahrer sein möchte. Er behauptet weiterhin hartnäckig, er habe seine Fahrerlaubnis verloren. Zwar finden Bella und Jo heraus, dass diese zeitnah neu beantragt werden kann, doch Herr Pasulke findet immer neue Ausflüchte. Bella wird die Sache suspekt. Ihre Vorahnung bestätigt sich, als sie herausfindet, dass Herr Pasulke mitnichten seine Fahrerlaubnis verloren hat. Wozu verheimlicht das der sonst so ehrliche Hausmeister? Roxy ist schwer enttäuscht von ihrer Mutter Lara. Sie glaubt, Lara habe ihr einen Bruder vorenthalten. Zwar appelliert Frau Rottbach an Roxy, Lara darauf anzusprechen, doch Roxy will keinen Kontakt mehr. Sie ignoriert ihre Anrufe und versucht angestrengt, Lara aus ihrem Leben zu verbannen. Kann ihr das gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Lange (Adrian) Svea Engel (Serena) Jelena Herrmann (Miriam) Paul Hartmann (Jonny) Stefan Wiegand (Tobias) Ruth Schönherr (Li-Ming) Jacob Körner (Nils) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Anna Heib Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Franz Bartzsch