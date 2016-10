KI.KA 08:25 bis 08:55 Trickserie JoNaLu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Drachenflieger D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Drachenflieger: Jo hat den alten Drachen von Paul auf dem Schrank entdeckt und möchte ihn unbedingt steigen lassen. Doch bis der mal in der Luft ist, sind einige Hindernisse zu überwinden. Erst reißt Lu ein Riesenloch in den Drachen. Kaum ist das repariert, hört draußen der Wind auf zu wehen. Doch mit Sibel dem Schmetterlingsmädchen, kehrt das Glück zu den Jonalus zurück. und tatsächlich: der große Drachen erhebt sich in die Lüfte. Die Freude ist riesig, bis eine kräftige Böe Jo die Drachenschnur aus der Hand reißt und Naya entdeckt, dass der kleine Lu am Drachen hängt. Drachen samt Lu verhaken sich im Geäst des großen Kastanienbaums. Um Lu und den Drachen heil bergen können, müssen sich Jo, Naya und Sibel nicht nur allerhand einfallen lassen, sondern sogar zu mutigen Drachenfliegern werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jonalu - Mäuseabenteuer zum Mitmachen Regie: Anja Hansmann, Konrad Weise, Nina Wels Drehbuch: Daniel Acht, Götz Brandt, Martin Quaden Musik: Ute Engelhardt, Choreografie: Ute Engelhardt

