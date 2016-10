KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Vertrauen gegen Vertrauen / Eine Frage der Ehre F, CDN 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vertrauen gegen Vertrauen: Badou entdeckt zufällig Theos geheimen Spielplatz im Keller des Palasts, den Müllzermatscherraum. Der Müll des Palastes landet nach einer Rutschfahrt durch lange Tunnel dort unten auf einer Klappe im Boden, die sich auf Druck eines Knopfes nach unten öffnet und den Müll unterirdisch zerdrückt. Badou findet, dass es in dem Raum zu düster und vor allem zu gefährlich zum Spielen ist. Spontan nimmt er Theo mit in den Geheimen Innenhof, wo Fitz und Munroe schon spielen. Munroe ist empört, dass Badou einfach ungefragt jemandem ihr Geheimnis verrät noch dazu einem Krokodil! Im Gegensatz zu Badou und Fitz traut er Theo nicht und verlässt wütend den Hof. Aber Theo verspricht niemandem etwas von dem Hof zu verraten. Leider verplappert er sich beim Spielen im Palastgarten dann doch. Botschafter Krokodilus und sein Neffe Dieter begeben sich sofort auf die Suche nach dem Geheimen Tunnel. Eine Frage der Ehre: Im Palast eröffnet eine besondere Ausstellung. Zum ersten Mal können Besucher die Edelsteine aus den Goldminen von Gax auf einmal bewundern: den Mondstein, den Sternstein und den Sonnenstein, der auch als Lady Rataxes Rhinozer-Rubin bekannt ist. Selbstverständlich werden die wertvollen Ausstellungsstücke von den Palastwachen und Badou gut bewacht. Auch Lord und Lady Rataxes sind bei der Eröffnung anwesend und stürzen sich sofort auf das bereitgestellte Buffet. Dabei verschluckt sich Lord Rataxes und droht zu ersticken. Durch sein energisches Eingreifen rettet Badou Lord Rataxes das Leben. Der Ehrenkodex der Nashörner verlangt es, dass Lord Rataxes Badou nun eine Woche lang als Diener zur Seite stehen muss und es kommt noch schlimmer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: John van Bruggen Musik: Steve D, Terry Tompkins

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 303 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 73 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min.