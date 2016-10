ARD alpha 14:30 bis 14:55 Dokumentation Klasse Segel Abenteuer Reif für die Insel D 2010 2016-10-12 07:00 16:9 Live TV Merken In einer zweitägigen Wanderung kämpfen sich die Schüler - bepackt mit schweren Rucksäcken und Proviant - auf Teneriffa vom Meeresspiegel auf den 3.800 Meter hohen Vulkan Teide. Manche, Julius und Tami zum Beispiel, erwischt die Höhenkrankheit. Mit letzter Kraft schleppen sie sich auf den Gipfel. Zurück an Bord der Thor Heyerdahl geht der Stress weiter: Das Schiff muss noch verproviantiert werden - für die dreiwöchige Überfahrt über den Atlantik in Richtung Karibik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klasse Segel Abenteuer