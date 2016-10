ARD alpha 10:15 bis 11:00 Magazin Quarks & Co Gravitationswellen - Das neue Bild vom Universum D 2016 16:9 Live TV Merken Am 11. Februar 2016 waren Astronomen und Physiker auf der ganzen Welt in heller Aufregung: Es war erstmals gelungen, Gravitationswellen im Universum direkt nachzuweisen. Genau hundert Jahre vorher hatte Einstein ihre Existenz aus seiner Relativitätstheorie erschlossen. Hinter dem historischen Signal dieser Gravitationswelle verbirgt sich ein gigantisches kosmisches Ereignis: 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt von unserer kosmischen Heimat waren zwei riesige schwarze Löcher in einem immer schneller werdenden Tanz umeinander gekreist und dann in einer gewaltigen Erschütterung miteinander verschmolzen. Der Nachweis der Gravitationswellen öffnet ein neues Fenster in den Weltraum. Was genau sind Gravitationswellen? Wie werden sie unser Bild vom Universum verändern? Warum versetzt die Entdeckung Forscher rund um den Globus in Aufregung? Winkt gar der Nobelpreis für Physik? Ranga Yogeshwar ist dorthin gereist, wo sie gefunden wurden: zu einem der drei weltweit verbundenen Detektoren für Gravitationswellen, LIGO, in Livingston, USA. Er trifft dort die Forscher, die jahrzehntelang auf Spurensuche waren nach diesen ominösen Wellen. Bei den Detektoren ist höchste Präzision gefragt. In Monddistanz müssen sie einen Längenunterschied von nur einer Haaresbreite messen können! Quarks & Co besucht außerdem das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Karsten Danzmann und seine Mitarbeiter gehören mit zum Verbund LIGO, sie haben mit ihrem Gravitationswellen-Detektor GEO600 entscheidend zur Entdeckung beigetragen. Quarks & Co trifft dort denjenigen, der das Signal als Erster gesehen hat: Marco Drago. Eindrucksvoll beschreibt er, wie es war, plötzlich das langersehnte Signal aus dem Kosmos zu empfangen: ein ganz feines "chirp". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ranga Yogeshwar Originaltitel: Quarks & Co

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 159 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 93 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 93 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 68 Min.