ARD alpha 08:30 bis 09:00 Bildungsprogramm Fast Track English A Great Day out D 1997 2016-10-15 12:00 16:9 Live TV Merken Es kann sein, dass der Sprachstudent zunächst nicht alles auf Anhieb versteht. Aber es gehört zum Erlernen von kommunikativen Fertigkeiten, sich allmählich einzuhören und das Wesentliche, den Kern der Aussage zu erfassen. Vieles wird in den Sendungen wiederholt. Die Sendungen sind modular aufgebaut, um Sprechübungen von Übungen zum Hörverstehen zu trennen. Jede Sendung kreist um ein Thema. Wortschatz und Redewendungen werden so in verschiedenen Formen der Anwendung demonstriert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fast Track English

