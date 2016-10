3sat 22:40 bis 00:45 Dokumentation We Steal Secrets: Die WikiLeaks Geschichte USA 2013 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bereits 1989 wird der australische Hacker Julian Assange mit einem Computer-Virus in Verbindung gebracht, der den sorglosen Start einer Raumsonde mit Plutonium-Batterie ahnden soll. Doch erst viele Jahre später gelingt ihm sein größter Coup - die Gründung der Internet-Plattform WikiLeaks, die anonym Geheimnisse enthüllt, die Regierungen ihren Bürgern vorenthalten. Rasch steigt Assange zum dubiosen Bannerträger der Transparenz auf und wird von den USA erbost als Terrorist betitelt. Sein wichtigster Zuträger, der idealistische US-Soldat Bradley Manning, steht schließlich vor Gericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks Regie: Alex Gibney Drehbuch: Alex Gibney Kamera: Maryse Alberti Musik: Will Bates