Die Strände des Seychellen-Archipel im Indischen Ozean gehören zu den schönsten der Welt. Sie erschließen sich dem Reisenden vor allem vom Wasser aus. Eine Bootstour führt in Naturschutzgebiete, Tauchen und Picknick in den Bilderbuch-Buchten inklusive. Neben der Hauptstadt Victoria stehen die Inseln Praslin und La Digue auf dem Besuchsprogramm. Dann geht es gen Westen in die Karibik. Jamaika hat sich zu einem Reiseland entwickelt, das zahlreiche Gegensätze vereint: Im Norden der Insel stehen "All-inclusive"-Oasen, wie man sie häufig in der Karibik findet. Im Süden, wie in Port Antonio und den Blue Mountains, wurden Projekte des "sanften Tourismus" entwickelt, durch die man die vielen Facetten der Insel und die Lebensweise ihrer Bewohner näher kennenlernen kann. Ein Ozean weiter liegt Hawaii, umgeben von 3000 Kilometer Wasser in jeder Richtung. Der Archipel im Nordpazifik besteht aus 120 Inseln, sieben davon sind bewohnt. Hauptinsel ist Oahu mit Honolulu. Von da aus geht es weiter in die unberührte Natur nach Kauai und auf die Insel der "Wassersportler" nach Maui. Zum Abschluss dieser Entdeckungstour auf die Trauminseln der Welt geht es noch einmal zum Indischen Ozean zurück: Ein Urlaub auf den Malediven vor der Südspitze Indiens ist nicht nur für Reisende mit großem Geldbeutel erschwinglich. Auf Bandos im Nord-Male-Atoll sind die familienfreundlichen Resorts mit großem Sportangebot vergleichsweise preisgünstig zu buchen. Auf der Insel Kanuhura wiederum stehen Luxus und Wellness-Angebote im Mittelpunkt, gewohnt wird in stilvollen Villen direkt am Strand oder sogar auf Stelzen direkt über dem Wasser - eine gute Adresse für die Flitterwochen.