Magazin Liebesg'schichten und Heiratssachen Eine Sendung von und mit Elizabeth T. Spira Die Jubiläumssaison der ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" geht in ihr großes Finale. Es steht die letzte Folge der 20. Staffel von Elizabeth T. Spiras TV-Reihe auf dem Programm. Hier zieht die unangefochtene Königin der einsamen Herzen traditionell Bilanz. Mit Kandidatinnen und Kandidaten vergangener Sendungen spricht sie über deren Erlebnisse. Dr. Wolfi, 74-jähriger pensionierter HNO-Arzt aus der Steiermark, seit einem Jahr Single, suchte eine "Traumfrau, die sportlich, familien- und kinderlieb ist und mit der ich auf einer Wellenlänge dahinsegeln kann. Ich sehne mich nach Zweisamkeit." Der Mediziner erhielt viel Liebespost und hat 20 Frauen getroffen. "Das war ein Stress", der sich allerdings ausgezahlt hat: Drei Damen sind in der engeren Auswahl. Dr. Wolfi ist sich sicher, nächstes Jahr zu zweit zu sein, doch mit wem, weiß er noch nicht. Uschi, 55-jährige Heimhilfe aus der Steiermark, war zweimal verheiratet. Beim ersten Mal war "ich zu jung und die zweite Ehe zerbrach, weil wir uns auseinanderlebten." Doch ihre "große Liebe" hat sie nicht geheiratet. Sie war 17, als sie im Urlaub einen Franzosen kennenlernte. Sie konnte kein Wort Französisch, er kein Wort Deutsch. "Es war dennoch die wahre Liebe mit Herzklopfen und Schmetterlingen." Ihren Franzosen hat sie nie mehr wieder gesehen. "Er war für mich der perfekte Mann. Wir waren seelenverwandt - und so jemanden suche ich wieder." Fünf Wochen nach ihrem Auftritt in "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ist Uschi verliebt. Beim "zweiten Date hat es zu kribbeln angefangen!" Und Uschi freut sich nun auf das dritte Rendezvous. LKW-Fahrer Harald aus dem Burgenland wurde nach 20 Ehejahren von seiner Frau verlassen. Allein musste er sich um die Erziehung der vier Kinder kümmern. Mittlerweile sind diese erwachsen und die Sehnsucht nach einer Partnerschaft "wo man sich gegenseitig etwas gibt" wurde immer stärker. Das Glück war Harald hold und er traf Christa aus dem Waldviertel. Im Sommer haben sie geheiratet. Der 55-jährige Trafikant Alf aus Wien-Donaustadt sehnte sich nach einer langfristigen Beziehung, "in der auch die Erotik dauerhaft einen hohen Stellenwert haben soll". Er träumte von einer "Altersbeziehung: Zuneigung mit Faktor Erotik auf ewig." Vier Wochen später ging sein Wunsch in Erfüllung: Er traf Liane und eine leidenschaftliche, ekstatische Beziehung begann. Jofrie, 60 Jahre alt und Selbstständiger aus Linz, suchte Anfang August eine Lebenspartnerin: "ein Engerl, das mich beschützt". "Die letzten Jahre bestanden nur aus Arbeit. Jetzt habe ich wieder Zeit, die Firma gebe ich weiter". Sechs Wochen später ist der Geschäftsmann sehr verliebt in eine Wienerin. Sie haben bereits zwei Wellness-Wochenenden genossen und Jofrie hat seine neue Liebe auch mehrmals in Wien besucht. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass man sich als älterer Mensch noch einmal so verlieben kann." Susi, 45-jährige Hundefrisörin und Sekretärin aus der Steiermark, suchte 2014 einen "tierlieben, unternehmungsfreudigen, lustigen Mann mit Waschbärbauch und Glatze". Und ihr Wunsch ging in Erfüllung: Der neue Lebensgefährte Karli aus Oberösterreich, ein absoluter Hundenarr, hat es ihr angetan. Die beiden genießen das Leben zu zweit. "Er ist der liebste Mensch, den ich je kennengelernt habe." Im Sommer haben Susi und Karli geheiratet. Als bisher älteste Kandidatin der ORF-Reihe suchte Rosa-Maria, 95-jährige Pensionistin aus Wien-Meidling, "einen netten Mann zum Kaffeetrinken, Sprechen und zum Spazierengehen." Seit acht Jahren verwitwet, erlebte sie ihre Situation als "schmerzliche Einsamkeit". Rosa-Maria hat viele Briefe bekommen. Und sie hat den ebenfalls 95-jährigen Alfred aus Wien kennengelernt, mit dem sie bereits dreimal Kaffee - "Jausenkaffee bitte" - getrunken hat. Werner, 70, Pensionist und Laienschauspieler aus Vorarlberg, seit zehn Jahren verwitwet, suchte 2014 eine unternehmungslustige Partnerin, die den Winter mit ihm im Ländle und den Sommer in seinem Haus in Italien verbringen will. Moderation: Elizabeth T. Spira Gäste: Uschi (55-jährige Heimhilfe aus der Steiermark), Werner (Aus Vorarlberg), Ingrid (Aus Oberösterreich), Rosa-Maria, Alfred, Alf, Liane, Susi, Karli, Jofrie (60-jähriger Selbstständiger aus Linz), Dr.Wolfi (74-jähriger pensionierter HNO-Arzt aus der Steierm