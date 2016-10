3sat 06:20 bis 07:00 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Marx in America - Das erstaunliche Comeback des Sozialismus / Altmeister des polnischen Kinos - Regisseur Andrzej Wajda ist gestorben / Politisches Theater - Gespräch mit Falk Richter / "Dolce Vita" - Jonas Kaufmanns neue Platte A, D, CH 2016 2016-10-11 09:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Kulturzeit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 301 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 71 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min.