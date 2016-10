Animal Planet 18:00 bis 18:45 Dokusoap Der Katzenflüsterer Hummer mit Pfannkuchen USA 2014 Merken Alison und Dylan sind frisch verheiratet. Auch ihre beiden Kater Lobster und Pancake wohnen neuerdings unter einem Dach. Doch leider läuft die tierische Beziehung nicht ganz so gut: Zwischen den Stubentigern ist ein heftiger Revierkampf entbrannt. Die Begleiterscheinungen sind nicht nur zu hören und zu sehen, sondern vor allem auch zu riechen! Lobster ist in der Defensiven, wird im Familienleben sozial benachteiligt und markiert vor Verzweiflung praktisch das ganze Haus. Zum Glück hat Katzenexperte Jackson Galaxy einen wasserdichten Rettungsplan parat. Ein Katzenhighway, neue Selbstsicherheit für Lobster und ein Auslaufgehege für Pancake sollen helfen, die Konflikte in den Griff zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell