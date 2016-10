Das Erste 01:10 bis 02:53 Drama Die Farben des Herbstes USA 2006 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Talia jr. (Trevor Morgan) hat einen großen Traum: Er will Maler werden. Während gleichaltrige Jungs auf der Straße Baseball spielen, kopiert er im Museum alte Meister. Mit abstrakter Kunst, die zu Beginn der 70er Jahre groß in Mode ist, hat John nichts am Hut. Er malt gegenständlich, am liebsten nach der Natur. Aber hat der ambitionierte Jungspund überhaupt genügend Talent? Eine Antwort auf diese quälende Frage sucht er bei dem russischen Meister Nicolai Seroff (Armin Mueller-Stahl). Der einsame, permanent fluchende alte Mann will zunächst gar nichts von ihm wissen. Aus Verärgerung über den bornierten Kunstbetrieb hat er der Malerei den Rücken gekehrt und schüttet permanent Wodka in sich hinein. Schließlich erkennt er Züge von sich selbst in dem wissbegierigen Jungen und lädt ihn in sein Sommerhaus nach Pennsylvania ein, um ihn zu unterrichten. Für John verlaufen diese Lektionen jedoch anders als erwartet. George Gallo hat sich einen Namen als Buchautor überdrehter Actionreißer wie "Midnight Run" oder "Bad Boys - Harte Jungs" gemacht. Nun verblüfft er mit einer ganz und gar nicht dick aufgetragenen Beobachtung einer Männerfreundschaft. Dass Gallo selbst impressionistisch anmutende Landschafsbilder malt, merkt man seinem glänzend fotografierten Film in jeder Einstellung an. Als Glücksgriff erwies sich die Besetzung: Wenn Armin Mueller-Stahl als streitsüchtiger Maler gegen die Beliebigkeit der abstrakten Kunst polemisiert, dann beginnen seine Worte von innen her zu leuchten. Das ist kein Wunder, denn wie Gallo ist auch Mueller-Stahl nicht nur Filmschaffender, sondern ebenso Maler. Als gelehriger Schüler zeigt Teeniestar Trevor Morgan überzeugend, dass Kunst schön ist, aber viel Arbeit macht. Markante Darsteller wie Ron Perlman und Ray Liotta runden das kleine Gesamtkunstwerk ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Mueller-Stahl (Nicholi Seroff) Trevor Morgan (John Talia Jr) Ray Liotta (John Talia Sr) Charles Durning (Yammi) Ron Perlman (Curtis Sunday) Samantha Mathis (Carla) Diana Scarwid (Edith Talia) Originaltitel: Local Color Regie: George Gallo Drehbuch: George Gallo Kamera: Michael Negrin Musik: Chris Boardman

