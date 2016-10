Das Erste 03:00 bis 04:38 Drama Der Callgirl Club USA 1986 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der gehobenen Gesellschaft von Beverly Hills gilt die distinguierte Lil Hutton (Faye Dunaway) als wohlhabende Witwe auf der Suche nach einem Mann. Nur superreiche Geschäftsleute oder Politiker wie Senator Wells (Rod McCary) wissen, was sich hinter dieser Fassade verbirgt: Lil führt eine exklusive Callgirl-Agentur für Männer mit teurem Geschmack. 1000 Dollar Höchstgage pro Nacht kassieren ihre wie aus dem Ei gepellt auftretenden Mädchen für das, was sie den Kunden zu bieten haben - bevor sie mit ihnen ins Bett gehen: Sie müssen in der Lage sein, sich mit Prinzen, Filmstars oder Botschaftern so zu unterhalten, als ob sie einen akademischen Grad hätten. Zu Lils Edelprostituierten zählt die launische Claudia (Melody Anderson), die allerdings ein Alkoholproblem hat und durch ihre Eskapaden allmählich zum Geschäftsrisiko wird. Als die ohnehin unzuverlässige April (Robin Givens) ihre Aufnahmeprüfung an einer Tanzschule besteht und aussteigt, wird Lils Personaldecke allmählich dünn. Denn ausgerechnet Wendy (Donna Dixon), eigentlich das "beste Pferd im Stall", wird aus Unachtsamkeit schwanger und macht sich Illusionen, ihr Stammfreier, ein abgefeimter Ölmulti, würde sich darüber auch noch freuen. Lil ist lange genug im Geschäft, um diese schwierige Situation zu meistern. Bei der nächstbesten Gelegenheit gabelt sie Julie Taylor (Terry Farrell) auf, eine mittellose Ausreißerin aus Nebraska, und quartiert sie in ihrer großzügigen Villa ein. Fasziniert vom Luxus und dem Lebensstil ihrer Gönnerin, ist die aufgeweckte 18-Jährige schnell zur Kooperation bereit. Als Julie sich bei ihrem ersten Job in den schüchternen Sohn des Auftraggebers verliebt, gerät Lils bislang souverän geführte Agentur in eine ernste Krise. "Der Callgirl Club" ist ein moderner Film über das älteste Gewerbe der Welt: Ohne Zuhälter machen die Frauen das Geschäft unter sich aus. Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway überzeugt als kühle Business-Frau, die an der Strenge ihrer eigenen Prinzipien zu zerbrechen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Faye Dunaway (Lil Hutton) Melody Anderson (Claudia) Donna Dixon (Wendy) Terry Farrell (Julie) Robin Givens (April) Louis Jourdan (Douglas Corbin) Marshall Colt (Steven Beck) Originaltitel: Beverly Hills Madam Regie: Harvey Hart Drehbuch: Nancy Sackett Kamera: Isidore Mankofsky Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 16