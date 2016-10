AXN 04:20 bis 04:50 Comedyserie House of Lies Der nächste Olivenzweig? USA 2015 16:9 Merken Kaan & Associates geraten in Schwierigkeiten, als die Zahlung eines Kunden nicht eintrifft. Clyde erhält Besuch von seinem entfremdeten Vater, Marty erfährt von Roscoes unternehmerischen Bestrebungen und Jeannie kämpft darum zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Dawn Olivieri (Monica Talbot) Originaltitel: House of Lies Regie: John Dahl Drehbuch: Matthew Carnahan Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16

