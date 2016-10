AXN 22:20 bis 22:50 Comedyserie House of Lies Wenn Träume in Erfüllung gehen USA 2015 16:9 Merken Marty und Jeannie locken Denna mit einem Vergeltungsschlag gegen Ellis. Die Lage zwischen Doug und Kelsey verkompliziert sich. Clyde verbringt Zeit mit seinem Vater und stellt zu seiner Verblüffung fest, wie ähnlich sie sich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Fred Melamed (Harvey Oberholt) Originaltitel: House of Lies Regie: Michael Uppendahl Drehbuch: Taii K. Austin Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16

