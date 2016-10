AXN 10:10 bis 10:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Angst CDN 2008 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Tasha wird ständig von einer Gang Jugendlicher tyrannisiert. Als die Gruppe sie eines Tages bei ihrem Job als Verkäuferin in einer Mall aufsucht, verliert sie die Beherrschung und schnappt sich die Pistole eines Gangmitglieds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chandra West (Rebecca Kessfield) Kenneth Mitchell (Sgt. Pete Fitzhaven) Meredith Henderson (Sadie O'Brien) Trevor Hayes (Sgt. Matt McDondrick) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Originaltitel: Flashpoint Regie: Clark Johnson Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

