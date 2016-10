AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle Old Sparks Come New GB 2011 16:9 Merken Das Hustle-Team ist im Begriff eine kleinere Betrügerei in einem Café abzuschließen, als Ryan auftaucht, ein früherer Schwarm von Emma, und die ganze Tarnung auffliegen lässt. Emma ist neugierig, was aus ihm in der Zwischenzeit geworden ist und trifft sich mit ihm auf ein Glas Wein. Nach dem Treffen hat sie eine neue Zielperson für die Meisterdiebe ausgemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Angela Griffin (Georgina Althorp) Originaltitel: Hustle Regie: John McKay Drehbuch: Tony Jordan, Chris Lang Altersempfehlung: ab 16

