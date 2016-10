TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Unmusikalisch und arrogant USA 2006 16:9 Merken Um Jakes Lehrerin, mit der Alan eine platonische Beziehung angefangen hat, davon abzuhalten, Alan mit Kandi zu erwischen, erzählt Charlie ihr Lügengeschichten über Alans soziale Seite... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) April Bowlby (Kandi) Julia Campbell (Francine) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jerry Zaks Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

