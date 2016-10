TNT Comedy 16:35 bis 17:00 Comedyserie Keine Gnade für Dad Die Jungfrau USA 2001 16:9 Merken Claudia hofft, dass sie und ihre Tochter bei einem Besuch in New Jersey ein besseres Verhältnis zueinander aufbauen können. Der gemeinsame Hotelaufenthalt endet jedoch in einer Katastrophe, als Claudia ihre Tochter vor deren neuen Freundinnen als Lügnerin überführt. Kurzerhand packt Lily die Koffer und fährt mit dem Taxi nach Hause zurück. Claudia bleibt indes ohne Kleidung zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Bill Martin, Tasha Goldstone, Mike Schiff, Natasha Goldstone Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6