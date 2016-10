TNT Comedy 12:20 bis 12:40 Comedyserie Hot in Cleveland Sally aus Cincinnati USA 2013 16:9 Merken Melanie, Victoria und Joy entdecken, dass Elka und Mamie im Keller ein riesiges Medikamentenlager angelegt haben. Die beiden verkaufen die Arzneien an Senioren, und zwar zum Einkaufspreis. Das gefällt den lokalen Gangstern weniger, denn der illegale Schwarzmarkt für Tabletten läuft nicht mehr so gut wie früher, weil die Damen den hohen Marktpreis verdorben haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) William Shatner (Sally) Danny Pudi (Tommy) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Joe Keenan