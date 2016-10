History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Die Top 10 Geheimnisse über... Der Dollar USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ob in der Tasche, auf dem Bankkonto oder unter der Matratze - die Geschichte des Dollars ist vielen Leuten nicht bekannt. Henry untersucht den Weg des Geldes in Amerika, zum Beispiel, wie Banknoten früher gedruckt wurden oder warum Münzen Rillen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 Things You Don't Know About Altersempfehlung: ab 12

