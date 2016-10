History 21:50 bis 22:40 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Fremde Besucher USA 2012 Stereo 16:9 Merken Wer sind die Geschöpfe mit den gigantischen Köpfen und riesigen Augen, die unseren Planeten angeblich seit Jahrtausenden besuchen? Forscher nennen sie "die Grauen". Es handelt sich um geheimnisvolle Wesen, die überall auf der Welt in Felsmalereien und Steinfiguren verewigt wurden. Wer sind sie, von welchem Planeten kommen sie und was wollen sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Kim Carlsberg (Herself) David Childress (Himself) Philip Coppens (Himself) Michael Dennin (Himself) Richard Dolan (Himself) Sabina Magliocco (Herself - Folklorist CSUN) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Richard Monahan, Kevin Barry