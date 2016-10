TNT-Serie 02:15 bis 03:00 Actionserie The Flash Blitzschlag USA 2014 16:9 Merken Barry ist elf Jahre alt, als seine Mutter ermordet wird. Obwohl der Junge einen fremden Mann in einem gelben Blitz ausmachen kann, wird Barrys Vater Henry für die Tat verurteilt. Jahre später arbeitet Barry bei der Polizei und versucht, die Unschuld seines Vaters zu beweisen. Als Barry von einem Blitz getroffen wird, wacht er mit Superkräften auf dem Koma auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: David Nutter Drehbuch: Greg Berlanti, Andrew Kreisberg Kamera: Glen Winter Musik: Blake Neely

