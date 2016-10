TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Die Handschuhe im Spiel haben USA 2016 16:9 Merken Die Freundinnen geraten in Panik, als sie erfahren, dass die Ermittlungen die Nervenheilanstalt Radley umfassen. Als die Polizei auch bei den Freundinnen Zuhause auftaucht, um sie zu befragen, glauben sie sich schon in die schlimmste Vergangenheit zurückversetzt. Hanna macht sich Sorgen, dass ihre Mutter ihren Job verliert, und erfindet schließlich ein Alibi, das ihnen allen helfen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Kimberly McCullough Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman

