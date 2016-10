TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan Quarantäne USA 2007 16:9 Merken Entgegen der Vorgaben von Ivers untersucht Jordan die Leiche eines Mannes, der an der Grippe gestorben sein soll. Woodys Interesse ist sofort geweckt, als eine seltsame Flüssigkeit im Körper des Toten gefunden wird. Gemeinsam mit Jordan macht er sich an die Ermittlungen und muss feststellen, dass die Situation viel ernster ist als gedacht: Der Mann war mit dem gefährlichen Hantavirus infiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Jeffrey Donovan (William Ivers) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Tim Kring, Ashley Gable Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin