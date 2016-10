TNT-Serie 16:20 bis 17:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 49 Blutrot ist das neue Schwarz USA 2012 16:9 Merken Als Aria, Emily, Hanna und Spencer eine neue Nachricht von "A" erhalten, sind die vier entsetzt. Der neue Missetäter macht den Mädchen auch schnell klar, dass er es ernst meint. Während Spencer und Hanna auf der Suche nach Antworten mit dem Feuer spielen, erweist sich eine von Arias Jugendsünden als gefundenes Fressen für "A". Emily versucht indes, sich auf die Schule zu konzentrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12