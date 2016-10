ARTE 00:35 bis 01:25 Dokumentation TED Stories Und wenn Kinder die Welt ändern? F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Plastik ist das Symbol für einen kurzfristigen Nutzen und eine langfristige Altlast der Konsumgesellschaft. Weltweit werden pro Jahr Abermilliarden Plastiktüten meist nur für kurze Zeit benutzt, nur sehr wenige davon recycelt. Der Rest endet oft in den Meeren und Ozeanen, die so zu Müllhalden verkommen. Dort stört Plaste nicht nur das Ökosystem empfindlich, sondern sammelt sich in Strudeln, die für viele Meerestiere tödlich sind. All das sieht man auf der im Indischen Ozean gelegenen Insel Bali jeden Tag. Indonesien gehört zu den am stärksten belasteten Länder der Welt auch wegen der Millionen Touristen. Ziel der Mädchen Melati und Isabel Wijsen ist das Verbot von Plastiktüten und ein nachhaltiger Tourismus auf ihrer Insel. Im Jahr 2013 haben sie ihre Kampagne "Bye Bye Plastic Bags" gestartet. Werden sie Erfolg haben und zumindest ein Stück ihrer Welt verändern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: TED Stories Regie: Flore Vasseur, Gregory Hopf