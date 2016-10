Spiegel TV Wissen 21:55 bis 22:50 Dokumentation Evolution Mensch - Wie wir wurden, was wir sind Der aufrechte Gang GB 2011 Merken Lesen aus Knochen - Die Anthropologin Alice Roberts entdeckt, was das menschliche Skelett über die Evolution der Menschheit verrät. Im Urwald macht sie Bekanntschaft mit den Schimpansen, einem Menschenaffen, der sich sehr weit vom Homo sapiens wegentwickelt hat. Warum standen und gingen unsere Vorfahren plötzlich auf zwei Beinen? Alice Roberts sucht nach Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Origins of Us