Spiegel TV Wissen 14:30 bis 15:15 Reportage Die Reportage Rockertreff in Geiselwind - Zwischen Lowridern, harten Kerlen und weichen Kurven D 2015 Merken Rockertreff in Geiselwind: Jedes Jahr Ende Juli findet zwischen Würzburg und Nürnberg das "Music and Bike Weekend" statt. Bis zu 25.000 Rocker, Schrauber, Stunt- und Dragsterfahrer treffen sich auf dem Autohof Geiselwind um die Sau rauszulassen. Organisiert wird das Treffen vom Knight Riders MC, einem der ältesten Motorradclubs in Deutschland. SPIEGEL TV WISSEN hat sich unter die Szene gemischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage