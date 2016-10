TNT Film 03:45 bis 06:00 Drama 2001: Odyssee im Weltraum USA, GB 1968 Nach einer Erzählung von Arthur C. Clarke 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 2001 wird ein seltsames Artefakt auf dem Mond entdeckt, das als Beweis für außerirdisches Leben gedeutet wird. Ein Raumschiff, ausgerüstet mit dem Supercomputer HAL 9000, macht sich zur weiteren Erforschung auf den Weg ins All. Der Scifi-Klassiker von Stanley Kubrick vermag selbst heute noch mit Effekten und thematischem Reichtum das Publikum zu fesseln und zu faszinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keir Dullea (Dr. David "Dave" Bowman) Gary Lockwood (Dr. Frank Poole) William Sylvester (Dr. Heywood R. Floyd) Leonard Rossiter (Dr. Andrei Smyslov) Robert Beatty (Ralph Halvorsen) Margaret Tyzack (Elena) Sean Sullivan (Dr. Roy Michaels) Originaltitel: 2001: A Space Odyssey Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke Kamera: Geoffrey Unsworth Altersempfehlung: ab 12

