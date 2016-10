Alles was Josey Aimes will, ist ein Beruf, der sie und ihre Kinder ernährt. Stattdessen wird sie begafft, begrapscht, bedroht, beleidigt, verhöhnt und von niemandem ernst genommen. "Nehmen Sie's wie ein Mann", sagt ihr tumber Chef. Doch sie nimmt es wie ein Mensch und schlägt zurück! In Google-Kalender eintragen