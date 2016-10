National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Drogen im Visier Drogenmekka Montana USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Montana ist einer der großen Wildnis-Staaten der USA. Aber die Drogenmissbrauchs-Rate der Region ist eine der höchsten des ganzen Landes. Es gibt eine wahre Flut von Methamphetamin aus Mexiko, während die abgelegene Nordgrenze des Staates es kanadischen Drogenhändlern leicht macht, Marihuana ins Land zu schmuggeln - oft sogar zu Fuß. Zur gleichen Zeit versuchen die staatlichen Behörden, den Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten einzudämmen. Zu Wort kommen Dealer, Abhängige und Polizisten. Der Zuschauer erhält Einblick in die Welt des illegalen Drogenhandels von Montana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

