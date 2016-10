National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Glückliche Umkehr CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 9. Oktober 2002 ist die Boeing 747-400 des Northwest Airlines-Fluges Nummer 85 auf dem Weg von Detroit am Michigansee nach Tokio. Die Hälfte des 13 Stundenfluges ist erreicht, und man befindet sich gerade gut 10.000 Meter über dem Beringmeer - da kippt das mit 400 Passagieren besetzte Flugzeug plötzlich auf die linke Seite und verliert rasch an Höhe. Zwar gelingt es den Piloten, die Maschine wieder in die Balance zu bringen, doch noch immer wird der Jet heftig durchgerüttelt. Wirklich unter Kontrolle ist er noch lange nicht. Kapitän John Hanson setzt einen Notruf ab und wendet Richtung Anchorage, Alaska, um dort eine Notlandung zu versuchen. Doch bis dorthin sind es noch 1.300 Kilometer. Nach einem zweistündigen Albtraum für Crew und Passagiere setzt die Boeing sanft auf der Landebahn des Flughafens von Anchorage auf. Dem erfahrenen Piloten und Fluglehrer John Hanson und seiner Crew ist es tatsächlich gelungen, die Katastrophe zu verhindern. Nun beginnt die Arbeit der Ermittler. Was ist die Ursache für die Probleme, die urplötzlich in 10.000 Metern Höhe auftraten und dafür sorgten, dass sich das Flugzeug nicht mehr kontrollieren ließ? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Peter Maxwell (Captain Geib) Chris Gillett (Captain Hanson) Philip Shepherd (First Officer Fagan) Karin Coulter McPherson (Flight Attendant) Jeff Pangman (Air Traffic Controller) Deborah Merrick (NTSB Investigator) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Armen Kazazian Musik: Anthony Rozankovic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 206 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 133 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 91 Min. Das Paradies

Dokumentation

ARTE 23:40 bis 00:50

Seit 46 Min.