National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Kampfhubschrauber im Einsatz Die Falklandinseln - Verschollen im Schneesturm GB 2008 2016-10-12 09:50 Stereo 16:9 HDTV Merken 1982 brach der Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien aus. Während der Kämpfe landeten Soldaten der britischen Spezialeinheit SAS auf dem Fortuna-Gletscher in Südgeorgien. Die Helikopter waren mit Radargeräten ausgestattet, so dass sie sicher ihren Weg durch Nebel und Schneesturm finden konnten. Doch die ausgesetzten Truppen verloren rasch die Orientierung. Um die Armeeangehörigen zu retten, stand nur ein Hubschrauber zur Verfügung: Die Suche nach den Verschollenen begann. Doch wie sollten 16 gesuchte Soldaten mit einer für nur sechs Personen ausgelegten Maschine ausgeflogen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Helicopter Wars