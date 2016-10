National Geographic 12:20 bis 13:10 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Die Londoner U-Bahn GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Londoner U-Bahn-Netz ist nicht nur das älteste der Welt, sondern nach der Metro in Shanghai auch das zweitlängste. Es umfasst derzeit 260 Stationen auf einer Länge von insgesamt 402 Kilometern. Jeden Tag nutzen rund vier Millionen Menschen die "Tube", wie die U-Bahn von den Einwohnern der britischen Hauptstadt auch genannt wird, um zur Arbeit, zur Universität, zum Flughafen oder zu einem anderen Ziel zu gelangen. Damit der Betrieb in diesem ausgeklügelten Tunnelsystem rund um die Uhr einwandfrei funktioniert, müssen Fahrpläne genau aufeinander abgestimmt sein. "Big, Bigger, Biggest" wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie Ingenieure diese architektonische Meisterleistung unter Tage möglich gemacht haben. Außerdem rekonstruiert die Reihe, wie die "Tube" im Laufe der Zeit zu einem der größten U-Bahn-Netze der Welt gewachsen ist,... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest