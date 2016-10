FOX 21:00 bis 21:40 Arztserie The Night Shift I rapporti si rinnovano USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Jordan kehrt nach ihrer Fehlgeburt ans San Antonio Memorial Hospital zurück - und bringt die Nachwuchskraft Dr. Shannon Rivera mit ins Team. Schon bald gibt es Spannungen zwischen Paul und Shannon, die zwar fachlich brillant ist, der es aber im Umgang mit den übrigen Ärzten am nötigen Feingefühl fehlt. Währenddessen werden TC und Topher zu einem Unfall auf dem Freeway gerufen. Starke Winde erschweren die Notoperation, in der sie einem der Unfallopfer vor Ort einen lebensbedrohlichen Glassplitter entfernen müssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Gabe Sachs, Jeff Judah Musik: Fred Coury Altersempfehlung: ab 12