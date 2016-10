FOX 17:55 bis 18:40 Krimiserie Navy CIS Kinderspiel USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Marine Corporal wird tot in einem Maisfeld gefunden. Der Fall führt das Team ins Sattler-Institut, wo der Mann Aufseher war. Dort arbeitet das Militär mit hochbegabten Kindern zusammen, die auf spielerische Weise Codes knacken sollen. Eines der Kinder, die 12-jährige Angela Kelp, hat in eine ihrer Collagen Geheimdaten eingebaut und wird damit zum nächsten potenziellen Ziel des Mörders. Doch plötzlich verschwindet Angela. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Gabriel Olds (Gregg Norvell) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: William Webb Drehbuch: Reed Steiner Kamera: Christos Bitsakos Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16