FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Der zwölfte Mann USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Danny und McGarrett planen, zusammen zum NFL Pro Bowl zu gehen, der wie in jedem Jahr auf Hawaii stattfindet. Doch dann kommt ihnen ein neuer Fall dazwischen: Eine Führungskraft eines kalifornischen Technologieunternehmens wurde während eines Teambuilding-Trainings ermordet. Max findet heraus, dass das Opfer in der Nacht vor der Tat Beruhigungsmittel verabreicht bekam. Bei ihren Ermittlungen erhalten Steve und seine Kollegen unerwartete Hilfe von dem Footballstar Arian Foster. Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Taylor Wily (Kamekona) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Kyle Harimoto, David Wolkove Musik: Keith Power