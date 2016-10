FOX 06:10 bis 06:50 Krimiserie Navy CIS Böse Streiche USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team haben es diesmal mit dem Mord an Marine Lance Corporal James Korby zu tun, der am Halloween-Abend tot in seinem Wagen aufgefunden wurde. Verdächtige gibt es viele: seinen ehemaligen Vorgesetzten, der ihm Gift in den Kaffee getan hatte, damit er aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Team abgezogen wird und Korbys Frau Sara, die eine Affäre mit einem seiner Kameraden hatte. Die Ermittler tappen im Dunkeln - bis das Team auf Korbys Stieftochter Rachel stösst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

